Врио главы Карелии Парфенчиков лидирует на выборах с 59% голосов

Временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков на избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

Временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков на избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков набирает 59,54% голосов на выборах главы региона после обработки 2,78% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют данные информационного табло в ЦИК РФ.

Согласно этим данным, Евгений Ульянов (КПРФ) набирает 10,84%, Ирина Петеляева ("Справедливая Россия") - 19,28%, Евгений Беседный (ЛДПР) - 6,78%.

В Карелии в единый день голосования состоялись досрочные выборы главы республики, а также выборы в органы местного самоуправления. Явка на 20.00 мск составила 27% от общего числа избирателей (144 060 человек). Всего в списки избирателей включены 533 502 человека. Время работы избирательных участков в Карелии было увеличено на два часа: они работали с 8.00 до 22.00.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона.