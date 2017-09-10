Врио главы Удмуртии Бречалов набирает 77,7% на губернаторских выборах

Единый день голосования в России (119)

ИЖЕВСК, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов набирает 77,71% голосов на выборах руководителя региона после обработки половины протоколов, сообщил журналистам представитель ЦИК Удмуртии.

"Обработаны более 50% протоколов, по их результатам лидирует Бречалов- 77,71%",- сообщил журналистам представитель ЦИК .

По его данным, Владимир Бодров от КПРФ набирает 8,92%, Фарид Юнусов от СР 4,95%, Тимур Ягафаров от ЛДПР 3,27% и Андрей Иванов от Коммунистической партии социальной справедливости 2,54%.

Собеседник отметил, что в выборах депутатов госсовета Удмуртии лидирует партия "Единая Россия", которая после обработки половины протоколов набрала более 62% голосов.