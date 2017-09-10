Кандидат от ЛДПР выигрывает думский мандат от Брянского округа

Члены избирательной комиссии гасят неиспользованные бюллетени в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге. 10 сентября 2017

Члены избирательной комиссии гасят неиспользованные бюллетени в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Борис Пайкин лидирует на дополнительных выборах депутата Госдумы по Брянскому округу с 55% голосов после подсчёта половины протоколов участковых избиркомов.

Дополнительные выборы в Брянском округе были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от ЕР Владимира Жутенкова. В довыборах принимают участие кандидаты от девяти партий. ЕР своего кандидата не выдвигала.

Согласно данным системы "Выборы", результат Пайкина на момент подсчета 51,55% протоколов УИК оставляет 54,61% голосов. Ближе остальных к его результату - Сергей Горелов от Партии роста (9,35%) и Александр Куприянов от КПРФ (9,08%).