Единоросс Волков лидирует на выборах главы Мордовии с 91%

Единый день голосования в России (119)

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Владимир Волков в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Владимир Волков в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

САРАНСК, 10 сен – РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков лидирует на губернаторских выборах с 91,27% по результатам обработки более 50% протоколов участковых избирательных комиссий.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов - Волков (ЕР), депутат госсобрания республики Евгений Тюрин (ЛДПР), президент группы компаний ИМТ Дмитрий Кузякин (КПРФ), доцент Мордовского госуниверситета Тимур Гераськин (СР) и директор муниципального предприятия "Горремдорстрой" Петр Вельмакин (Партия мира и единства).

По данным республиканского центризбиркома, на данный момент обработаны 51,46% протоколов (404 из 785).

За Волкова проголосовали 91,27%, за Кузякина 3,45%, Тюрина 3,11%, Гераськина 1,27%, за Вельмакина 0,57%.