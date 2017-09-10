Единоросс Волков лидирует на выборах главы Мордовии с 91%

САРАНСК, 10 сен – РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков лидирует на губернаторских выборах с 91,27% по результатам обработки более 50% протоколов участковых избирательных комиссий.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов - Волков (ЕР), депутат госсобрания республики Евгений Тюрин (ЛДПР), президент группы компаний ИМТ Дмитрий Кузякин (КПРФ), доцент Мордовского госуниверситета Тимур Гераськин (СР) и директор муниципального предприятия "Горремдорстрой" Петр Вельмакин (Партия мира и единства).
По данным республиканского центризбиркома, на данный момент обработаны 51,46% протоколов (404 из 785).
За Волкова проголосовали 91,27%, за Кузякина 3,45%, Тюрина 3,11%, Гераськина 1,27%, за Вельмакина 0,57%.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>