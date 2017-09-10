Выборы в Кировской области прошли без нарушений

Единый день голосования в России (119)

КИРОВ, 10 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына. Выборы в Кировской области состоялись, прошли законно и без нарушений, заявил врио губернатора области Игорь Васильев.

В Кировской области в единый день голосования 10 сентября прошли выборы губернатора. На пост высшего должностного лица республики, кроме действующего руководителя региона Васильева, которого выдвинула "Единая Россия", претендуют представители еще трех партий: Николай Барсуков ("Коммунисты России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Кирилл Черкасов (ЛДПР).

По предварительным данным облизбиркома, после обработки примерно 3% протоколов Барсуков набирает 4,43%, Васильев - 64,77%, Мамаев - 20,04%, Черкасов - 8,53% голосов избирателей.

"Все граждане активные Кировской области имели возможность прийти на избирательные участки и выразить свое мнение по программам тех или иных кандидатов. Мне кажется, это первый и абсолютно понятный итог - то, что выборы состоялись, выборы прошли законно, выборы прошли без нарушений", - сказал Васильев журналистам.

Действующий руководитель региона отметил высокую организацию выборов.

"Отрадно отметить то, что все без исключения политические партии имели возможность представить своих наблюдателей, общественные организации, журналисты. Радует факт, что именно общественностью не было зарегистрировано каких-то серьезных нарушений", - подчеркнул он.