Выборы в Кировской области прошли без нарушений

23:2610.09.2017
(обновлено: 23:31 10.09.2017)
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КИРОВ, 10 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына. Выборы в Кировской области состоялись, прошли законно и без нарушений, заявил врио губернатора области Игорь Васильев.
В Кировской области в единый день голосования 10 сентября прошли выборы губернатора. На пост высшего должностного лица республики, кроме действующего руководителя региона Васильева, которого выдвинула "Единая Россия", претендуют представители еще трех партий: Николай Барсуков ("Коммунисты России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Кирилл Черкасов (ЛДПР).
По предварительным данным облизбиркома, после обработки примерно 3% протоколов Барсуков набирает 4,43%, Васильев - 64,77%, Мамаев - 20,04%, Черкасов - 8,53% голосов избирателей.
"Все граждане активные Кировской области имели возможность прийти на избирательные участки и выразить свое мнение по программам тех или иных кандидатов. Мне кажется, это первый и абсолютно понятный итог - то, что выборы состоялись, выборы прошли законно, выборы прошли без нарушений", - сказал Васильев журналистам.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Действующий руководитель региона отметил высокую организацию выборов.
"Отрадно отметить то, что все без исключения политические партии имели возможность представить своих наблюдателей, общественные организации, журналисты. Радует факт, что именно общественностью не было зарегистрировано каких-то серьезных нарушений", - подчеркнул он.