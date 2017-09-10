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Политика

Выборы в Кировской области прошли без нарушений

Сюжет:
Единый день голосования в России (119)
23:2610.09.2017
(обновлено: 23:31 10.09.2017)
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© Фото : предоставлено правительством Кировской областиВрио губернатора Кировской области Игорь Васильев. Архивное фотоВрио губернатора Кировской области Игорь Васильев. Архивное фото
© Фото : предоставлено правительством Кировской области

КИРОВ, 10 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына. Выборы в Кировской области состоялись, прошли законно и без нарушений, заявил врио губернатора области Игорь Васильев.

Онлайн-марафон Ночь выборов 2017
© Александр Зиновьев
Осенний политический марафон

В Кировской области в единый день голосования 10 сентября прошли выборы губернатора. На пост высшего должностного лица республики, кроме действующего руководителя региона Васильева, которого выдвинула "Единая Россия", претендуют представители еще трех партий: Николай Барсуков ("Коммунисты России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Кирилл Черкасов (ЛДПР).

По предварительным данным облизбиркома, после обработки примерно 3% протоколов Барсуков набирает 4,43%, Васильев - 64,77%, Мамаев - 20,04%, Черкасов - 8,53% голосов избирателей.

"Все граждане активные Кировской области имели возможность прийти на избирательные участки и выразить свое мнение по программам тех или иных кандидатов. Мне кажется, это первый и абсолютно понятный итог - то, что выборы состоялись, выборы прошли законно, выборы прошли без нарушений", - сказал Васильев журналистам.

Единый день голосования в России
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкВсего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Омске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкГубернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.Курсант Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
© РИА Новости / Андрей ВасильевПерейти в фотобанкВ Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.Временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков на избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Андрей Васильев
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В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВрио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.Военнослужащие в единый день голосования на избирательном участке №268 в Калининграде. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.Местные жители на избирательном участке №288 в селении Рошни-чу в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкБолее 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.Местные жители на избирательном участке №288 в селении Рошни-чу в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкДля граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.Жители поселка Роза во время голосования на дому в день выборов депутатов в поселковый Совет. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкОбщественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в единый день голосования на избирательном участке №142 в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПеред единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
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Действующий руководитель региона отметил высокую организацию выборов.

"Отрадно отметить то, что все без исключения политические партии имели возможность представить своих наблюдателей, общественные организации, журналисты. Радует факт, что именно общественностью не было зарегистрировано каких-то серьезных нарушений", - подчеркнул он.

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Политика
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