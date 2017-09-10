Врио главы Марий Эл Евстифеев лидирует на выборах главы республики

ЙОШКАР-ОЛА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев (выдвиженец от "Единой России") набирает 86,79% голосов избирателей после обработки 2,45% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

В воскресение в Марий Эл проходят досрочные выборы главы республики, дополнительные выборы депутатов Гособрания шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.

По итогам обработки 2,45% протоколов пока лидирует Евстифеев с 86,79%, за ним следует глава местного отделения ЛДПР Альберт Федоров, набравший 5,18% голосов, далее председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталья Глущенко с 4,22% голосов избирателей и выдвиженец от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина – 2,12%.

Прошлые выборы главы Марий Эл прошли 13 сентября 2015 года. Тогда в выборах победил Леонид Маркелов, выдвиженец от "Единой России", набрав 50,78% голосов избирателей. В апреле 2017 года президент России Владимир Путин освободил Маркелова от должности руководителя республики, ранее он подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы региона возбудили уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. На должность врио назначен Евстифеев.