Врио главы Марий Эл Евстифеев лидирует на выборах главы республики

ЙОШКАР-ОЛА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев (выдвиженец от "Единой России") набирает 86,79% голосов избирателей после обработки 2,45% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
В воскресение в Марий Эл проходят досрочные выборы главы республики, дополнительные выборы депутатов Гособрания шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.
По итогам обработки 2,45% протоколов пока лидирует Евстифеев с 86,79%, за ним следует глава местного отделения ЛДПР Альберт Федоров, набравший 5,18% голосов, далее председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталья Глущенко с 4,22% голосов избирателей и выдвиженец от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина – 2,12%.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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