В Рязанской области обработали 30% бюллетеней, лидирует врио главы региона

Единый день голосования в России (105)

РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов набирает 82,91% голосов на выборах главы региона после подсчета 30,02% бюллетеней, передает корреспондент РИА Новости из избирательной комиссии региона.

По данным избиркома, Александра Перехватова ("Партия роста") набирает 1,33%, Сергей Пупков от "Справедливой России" - 1,59%, Александр Шерин от ЛДПР - 7,14%, Владимир Федоткин от КПРФ - 5,84%.

Согласно информации на 18.00 мск, на выборах губернатора Рязанской области проголосовали 31,77% процентов от общего числа включенных в списки голосования избирателей.

Предыдущие выборы губернатора Рязанской области проходили 14 октября 2012 года. В результате подсчета голосов тогда победил "единоросс" Олег Ковалев, за которого проголосовали 268661 человек или 64,43%. Его ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Владимир Федоткин получил 91416 тысячи голосов (21,92%).