Низкая явка говорит о том, что голосовать надо в марте, заявили в КПРФ

Единый день голосования в России (101)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что крайне низкая явка на выборы 10 сентября продемонстрировала необходимость переноса единого дня голосования на март.

"Единый день голосования, мы считаем, что его нужно перенести. С нашей точки зрения, наиболее предпочтительный месяц проведения – это март месяц. Эти выборы и эта явка безобразно низкая, которая была на этих выборах, это уже совершенно очевидно, говорит о том, что одна из причин… это проведение выборов в сентябре месяце, когда у огромного числа наших граждан много других забот", - сказал Мельников журналистам в воскресенье.

Политик также заявил о необходимости отмены муниципального фильтра.

Он отметил, что по итогам прошедших выборов КПРФ внесет в Госдуму предложения по изменению избирательного законодательства.

"Безусловно, по итогам выборной кампании мы не только будем эти предложения вносить, многие из того, что мы вносили раньше, мы от них не отказываемся, мы их будем тоже вносить. Но просто я считаю, что у этих двух предложений… есть перспективы принятия", - сказал Мельников, отвечая на вопрос, будет ли партия вносить предложения по переносу единого дня голосования на март и по отмене муниципального фильтра.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.