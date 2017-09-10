Низкая явка говорит о том, что голосовать надо в марте, заявили в КПРФ

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что крайне низкая явка на выборы 10 сентября продемонстрировала необходимость переноса единого дня голосования на март.
"Единый день голосования, мы считаем, что его нужно перенести. С нашей точки зрения, наиболее предпочтительный месяц проведения – это март месяц. Эти выборы и эта явка безобразно низкая, которая была на этих выборах, это уже совершенно очевидно, говорит о том, что одна из причин… это проведение выборов в сентябре месяце, когда у огромного числа наших граждан много других забот", - сказал Мельников журналистам в воскресенье.
Политик также заявил о необходимости отмены муниципального фильтра.
Он отметил, что по итогам прошедших выборов КПРФ внесет в Госдуму предложения по изменению избирательного законодательства.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
"Безусловно, по итогам выборной кампании мы не только будем эти предложения вносить, многие из того, что мы вносили раньше, мы от них не отказываемся, мы их будем тоже вносить. Но просто я считаю, что у этих двух предложений… есть перспективы принятия", - сказал Мельников, отвечая на вопрос, будет ли партия вносить предложения по переносу единого дня голосования на март и по отмене муниципального фильтра.
Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.