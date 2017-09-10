Врио губернатора Никитин лидирует на выборах в Новгородской области

Единый день голосования в России (102)

НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Порядка 16,4% протоколов обработано на губернаторских выборах в Новгородской области, во всех районах с большим отрывом от конкурентов лидирует врио губернатора Андрей Никитин ("Единая Россия), сообщила журналистам глава областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.

Всего, по ее словам, должно быть обработано 543 протокола. "Обработано 89 протоколов. Уверенную победу одерживает Андрей Никитин, получивший 71% голосов. Второе место занимает Ольга Ефимова от КПРФ (14%), Антон Морозов от ЛДПР (6%) - на третьем месте", - сказала Лебедева.

На пост главы региона претендуют пять человек. Среди кандидатов: Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Патриоты России"), Антон Морозов (ЛДПР), Андрей Никитин ("Единая Россия") и Михаил Панов ("Справедливая Россия").