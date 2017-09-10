Глава Мосгоризбиркома заявил об агитации на "Эхе Москвы" в день тишины

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Две жалобы на информационные материалы радиостанции "Эхо Москвы" поступили в Мосгоризбирком, в том числе за агитацию в день тишины, заявил председатель комиссии Валентин Горбунов журналистам в воскресенье.

"Уважаемое издание - "Эхо Москвы". Несколько жалоб. Первое, в 5.30 в день тишины начинают прокручивать рекламные передачи с (Дмитрием) Гудковым от четвертого числа", - сказал Горбунов.

Вторая жалоба также поступила на информационный материал "Эха", который может оказаться агитационным. Он подчеркнул, что в Мосгоризбиркоме будут разбираться в ситуации.

"Раз поступили жалобы, рассмотрим", - заметил Горбунов.