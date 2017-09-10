На трех участках в Москве голоса будут подсчитывать вручную

Единый день голосования в России (101)

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ручной подсчет голосов проведут на трех избирательных участках в Москве, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), заявил журналистам зампред Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"По ситуации на эту минуту, на трех участках будет ручной подсчет", - сказал он.

Как заявил председатель комиссии Валентин Горбунов, за весь день по Москве были зафиксированы два нарушения, связанные с повторным голосованием.

После закрытия избирательных участков он также сообщил, что за день голосования никому из избирателей не потребовалась медицинская помощь.

В Москве в воскресенье проходят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.