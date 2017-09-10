КПРФ укрепила позиции в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил Зюганов

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. КПРФ укрепила свои позиции по предварительным итогам единого дня голосования в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Считаем, что мы серьезно укрепили свои позиции на Дальнем Востоке, в дальневосточном регионе… Укрепили позиции в Сибири… В целом наша команда отработала честно, достойно", - сказал Зюганов журналистам

Лидер КПРФ поделился мнением, что выборы проходили в неудобное для избирателей время. "В результате три четверти избирателей в крупных городах проигнорировали эти выборы", - заметил политик.

Зюганов также подчеркнул, что "нарушений по-прежнему немало".

Выборы разного уровня проходили в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избирали региональные парламенты.