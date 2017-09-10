Медведев поблагодарил всех избирателей, пришедших на выборы

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил всех избирателей, принявших участие в едином дне голосования, подчеркнув, что это вопрос гражданской ответственности.
Премьер отметил высокую активность избирателей, в частности в Саратовской области.
"Очевидно, что такая высокая активность является результатом той работы, которую вела наша партия, отделение региональное саратовское, именно поэтому люди, несмотря на хорошую погоду, пришли к избирательным участкам", - добавил он.
Выборы разного уровня проходят в России 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести – будут избраны региональные парламенты.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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