Медведев поблагодарил всех избирателей, пришедших на выборы

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил всех избирателей, принявших участие в едином дне голосования, подчеркнув, что это вопрос гражданской ответственности.

"Пользуясь этой возможностью от имени товарищей, своего имени поблагодарить вообще всех избирателей, которые приняли участие в едином дне голосования, потому что это все-таки вопрос гражданской ответственности", - сказал Медведев в штабе "Единой России".

Премьер отметил высокую активность избирателей, в частности в Саратовской области.

"Очевидно, что такая высокая активность является результатом той работы, которую вела наша партия, отделение региональное саратовское, именно поэтому люди, несмотря на хорошую погоду, пришли к избирательным участкам", - добавил он.

Выборы разного уровня проходят в России 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести – будут избраны региональные парламенты.