МВД увидело незначительные нарушения на выборах саратовского губернатора

Единый день голосования в России (101)

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

САРАТОВ, 10 cен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Грубых нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, в день голосования не допущено, зафиксированы лишь незначительные нарушения, сообщил региональный главк МВД.

"Грубых нарушений общественного порядка и законодательства, способных повлиять на итоги голосования, не допущено. Безопасность граждан обеспечена. Иные незначительные нарушения зафиксированы, по ним будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

В главке МВД уточнили, что обеспечением общественного порядка и безопасности в день выборов занимались свыше 4 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

По данным областного избиркома, поступило пять жалоб, все они проверяются. Кроме того, избирком региона проводит проверку по сообщению о драке в участковой избирательной комиссии №87 в Заводском районе Саратова. Также избирком области сообщил, что на одном из участков в городе Энгельс пресечена попытка вброса пачки бюллетеней, что в избиркоме расценили как провокацию. Как уточнил журналистам председатель облизбиркома Павел Точилкин, в связи с попыткой вброса бюллетеней правоохранительные органы проводят доследственную проверку. "По факту провокации проводится проверка, материал по итогам будет передан в Следственный комитет", - сказал он.

Проверяется информация о еще одном вбросе на участке в Саратове.

Выборы губернатора Саратовской области последний раз проводились в 2000 году. На нынешних выборах главы региона кандидатами стали врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета регионального отделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России".

В областную думу на пять лет избираются 45 депутатов, из них 22 одномандатника и 23 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". По одномандатным округам для участия в выборах в облдуму зарегистрированы 116 кандидатов, из них ЕР представила 21 кандидата, КПРФ, ЛДПР и "СР" — по 22, "Коммунисты России" - 14, Родная партия и "Патриоты России" - по одному кандидату, и еще 13 самовыдвиженцев.