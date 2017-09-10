МВД увидело незначительные нарушения на выборах саратовского губернатора

22:0010.09.2017
(обновлено: 22:11 10.09.2017)
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САРАТОВ, 10 cен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Грубых нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, в день голосования не допущено, зафиксированы лишь незначительные нарушения, сообщил региональный главк МВД.
"Грубых нарушений общественного порядка и законодательства, способных повлиять на итоги голосования, не допущено. Безопасность граждан обеспечена. Иные незначительные нарушения зафиксированы, по ним будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
В главке МВД уточнили, что обеспечением общественного порядка и безопасности в день выборов занимались свыше 4 тысяч сотрудников органов внутренних дел.
По данным областного избиркома, поступило пять жалоб, все они проверяются. Кроме того, избирком региона проводит проверку по сообщению о драке в участковой избирательной комиссии №87 в Заводском районе Саратова. Также избирком области сообщил, что на одном из участков в городе Энгельс пресечена попытка вброса пачки бюллетеней, что в избиркоме расценили как провокацию. Как уточнил журналистам председатель облизбиркома Павел Точилкин, в связи с попыткой вброса бюллетеней правоохранительные органы проводят доследственную проверку. "По факту провокации проводится проверка, материал по итогам будет передан в Следственный комитет", - сказал он.
Проверяется информация о еще одном вбросе на участке в Саратове.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Выборы губернатора Саратовской области последний раз проводились в 2000 году. На нынешних выборах главы региона кандидатами стали врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета регионального отделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России".
В областную думу на пять лет избираются 45 депутатов, из них 22 одномандатника и 23 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". По одномандатным округам для участия в выборах в облдуму зарегистрированы 116 кандидатов, из них ЕР представила 21 кандидата, КПРФ, ЛДПР и "СР" — по 22, "Коммунисты России" - 14, Родная партия и "Патриоты России" - по одному кандидату, и еще 13 самовыдвиженцев.