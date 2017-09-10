Памфилова пообещала разобраться со всеми фактами вбросов на выборах

Единый день голосования в России (102)

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в Центральной избирательной комиссии в единый день голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в Центральной избирательной комиссии в единый день голосования

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова попросила представителей движения в защиту прав избирателей "Голос" передать в Центризбирком всю информацию о возможных вбросах на выборах в Саратовской области и Краснодарском крае и пообещала разобраться с этим.

"У нас есть подозрения, что серия вбросов произошла в Саратовской области и Краснодарском крае. Есть фотографии, видео", - сказал сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, выступая в ЦИК России.

"Саратовская область для меня самая больная язва. Я прошу вас, если есть такие факты - передать, и мы немедленно займемся, привлечем все заинтересованные стороны", - прокомментировала Памфилова.

Кроме того, Мельконьянц попросил разобраться с "доведением дел до логического конца", чтобы наказать тех, кто эти вбросы проводит.