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Политика

Осенний политический марафон

21:4910.09.2017
(обновлено: 22:51 10.09.2017)
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© Александр ЗиновьевОнлайн-марафон Ночь выборов 2017Онлайн-марафон Ночь выборов 2017
© Александр Зиновьев

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Наблюдать за ходом единого дня голосования по всей стране в режиме реального времени позволил онлайн-марафон "Ночь выборов-2017". Такого рода мероприятие проводится на выборах впервые. Его организаторами выступили несколько общественных объединений — и эксперты-политтехнологи, и правозащитники, и наблюдатели. 

Выборы глав регионов России 2017
Выборы глав регионов России 2017

Марафон стартовал в Москве на площадке Центрального телеграфа днем 10 сентября, а завершится в два часа ночи уже 11 сентября. Для того, чтобы следить за ходом выборов, были организованы телемосты с регионами. Все желающие могли наблюдать за происходящим на марафоне при помощи интернет-трансляции. 

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в здании телеграфа с самого утра проводились прямые включения из регионов с информацией о ходе голосования, прогнозами развития ситуации, транслировались новостные блоки и многое другое. В мероприятии приняли участие ведущие российские и зарубежные эксперты, политики, журналисты и блогеры.

© Александр ЗиновьевОнлайн-марафон "Ночь выборов 2017"
© Александр Зиновьев
Онлайн-марафон "Ночь выборов 2017"

На главной сцене политики и эксперты сменяли друг друга, делясь своими впечатлениями о ходе избирательной кампании, пытаясь спрогнозировать итоги голосования и отвечая на вопросы аудитории. На другой площадке гости в режиме свободного микрофона вели дискуссии на актуальные темы.

Одновременно можно было на большом экране ознакомиться с самыми свежими данными по голосованию в регионах страны и посмотреть онлайн-трансляции с различных избирательных участков.

На этих выборах видеокамеры были установлены в 40 тыс. участковых избирательных комиссиях и в 2,7 тыс. территориальных избиркомов, где после голосования данные итоговых протоколов вводятся в систему ГАС "Выборы".

Организация видеонаблюдения на избирательных участках обошлась примерно в 3 млрд рублей, что в разы меньше, чем на выборах прошлых лет. Видеонаблюдение было организовано за счет региональных бюджетов в 25 субъектах.

Как сообщил вице-президент компании "Ростелеком" Артемий Прокопенко, на каждом избирательном участке установлено две камеры, вся информация с них выводится на единый портал, доступ к которому есть у любого гражданина.

"Портал выдерживает 1,2 млн пользователей одномоментно. Еще мы поставили серьезную защиту от DDOS атак", — отметил он.

При этом опыт, который получен в результате организации видеонаблюдения 10 сентября, будет учтен ЦИК России на выборах президента России в 2018 году.

"Мы серьезно готовимся к выборам 2018 года, планируем задействовать еще более масштабную, более технологичную систему видеонаблюдения. Кроме того, мы намерены сделать еще один, служебный портал для членов избирательных комиссий и наблюдателей", — добавил Прокопенко. 

Для единого дня голосования закуплено существенное количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения. Кроме того, почти в трети регионов на выборах использовались итоговые протоколы с машиночитаемыми QR-кодами.

© Александр ЗиновьевОнлайн-марафон "Ночь выборов 2017"
© Александр Зиновьев
Онлайн-марафон "Ночь выборов 2017"

Еще одной новинкой выборов стало бесплатное мобильное приложение для наблюдателей, с помощью которого можно оперативно фиксировать нарушения и сообщать о них соответствующим органам. 

"Я считаю, это нужные и необходимые меры и это, безусловно, новый стиль работы избирательной комиссии. Я считаю, что эту практику нужно внедрять более масштабно. Это направление абсолютно правильное и меры полезны, они увеличивают прозрачность", — сказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.

В свою очередь руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин заявил, что наряду с технологиями чистоту голосования во многом гарантировал ряд законов, которые были приняты в преддверии выборов.

"Законы, которые были приняты начиная с августа, исключают проведение всяких "каруселей" и так далее. Законы, которые позволяют нарушителей сажать в тюрьму по уголовным статьям, — я думаю, что это в совокупности тоже даст определенные гарантии, что выборы не будут фальсифицированы. Потому что основная проблема, которая возникает всегда и у позиции, и у оппозиции, заключается в том, что воруют голоса", — отметил Колядин.

Комментируя ход предвыборной кампании, представитель Общественной палаты РФ сообщил, что каких-либо серьезных нарушений зафиксировано не было. 

Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Главная цель наблюдателей на выборах – предотвращение нарушений

"В наших региональных общественных палатах работают наши рабочие группы по контролю за выборами во всех регионах, где проходят выборы как минимум губернаторов. Мы постоянно поддерживаем с ними связь и ведем мониторинг. На данный момент каких-либо серьезных нарушений мы не обнаружили, за исключением, конечно, нарушений со стороны различных кандидатов, которых довольно-таки много, но это происходит на всех выборах", — рассказал Максим Григорьев.

Многие эксперты сходятся во мнении, что нынешний осенний выборный марафон является проверкой и репетицией перед президентскими выборами 2018 года.

"Выборы президента должны быть абсолютно легитимными и легальными, то есть люди должны понимать, что все прошло честно, что президент избран честно. Тогда это позволяет президенту принимать весь комплекс решений от имени всего народа. Поэтому та самая честность, которая закладывается в сегодняшние выборы, она, конечно же, является определенной тренировкой перед выборами президентскими", — отметил Андрей Колядин.

Официально предварительные итоги единого дня голосования Центризбирком подведет в 10 утра понедельника. 

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