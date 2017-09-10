Осенний политический марафон

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Наблюдать за ходом единого дня голосования по всей стране в режиме реального времени позволил онлайн-марафон "Ночь выборов-2017". Такого рода мероприятие проводится на выборах впервые. Его организаторами выступили несколько общественных объединений — и эксперты-политтехнологи, и правозащитники, и наблюдатели.

Марафон стартовал в Москве на площадке Центрального телеграфа днем 10 сентября, а завершится в два часа ночи уже 11 сентября. Для того, чтобы следить за ходом выборов, были организованы телемосты с регионами. Все желающие могли наблюдать за происходящим на марафоне при помощи интернет-трансляции.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в здании телеграфа с самого утра проводились прямые включения из регионов с информацией о ходе голосования, прогнозами развития ситуации, транслировались новостные блоки и многое другое. В мероприятии приняли участие ведущие российские и зарубежные эксперты, политики, журналисты и блогеры.

© Александр Зиновьев Онлайн-марафон "Ночь выборов 2017" © Александр Зиновьев Онлайн-марафон "Ночь выборов 2017"

На главной сцене политики и эксперты сменяли друг друга, делясь своими впечатлениями о ходе избирательной кампании, пытаясь спрогнозировать итоги голосования и отвечая на вопросы аудитории. На другой площадке гости в режиме свободного микрофона вели дискуссии на актуальные темы.

Одновременно можно было на большом экране ознакомиться с самыми свежими данными по голосованию в регионах страны и посмотреть онлайн-трансляции с различных избирательных участков.

На этих выборах видеокамеры были установлены в 40 тыс. участковых избирательных комиссиях и в 2,7 тыс. территориальных избиркомов, где после голосования данные итоговых протоколов вводятся в систему ГАС "Выборы".

Организация видеонаблюдения на избирательных участках обошлась примерно в 3 млрд рублей, что в разы меньше, чем на выборах прошлых лет. Видеонаблюдение было организовано за счет региональных бюджетов в 25 субъектах.

Как сообщил вице-президент компании "Ростелеком" Артемий Прокопенко, на каждом избирательном участке установлено две камеры, вся информация с них выводится на единый портал, доступ к которому есть у любого гражданина.

"Портал выдерживает 1,2 млн пользователей одномоментно. Еще мы поставили серьезную защиту от DDOS атак", — отметил он.

При этом опыт, который получен в результате организации видеонаблюдения 10 сентября, будет учтен ЦИК России на выборах президента России в 2018 году.

"Мы серьезно готовимся к выборам 2018 года, планируем задействовать еще более масштабную, более технологичную систему видеонаблюдения. Кроме того, мы намерены сделать еще один, служебный портал для членов избирательных комиссий и наблюдателей", — добавил Прокопенко.

Для единого дня голосования закуплено существенное количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения. Кроме того, почти в трети регионов на выборах использовались итоговые протоколы с машиночитаемыми QR-кодами.

© Александр Зиновьев Онлайн-марафон "Ночь выборов 2017" © Александр Зиновьев Онлайн-марафон "Ночь выборов 2017"

Еще одной новинкой выборов стало бесплатное мобильное приложение для наблюдателей, с помощью которого можно оперативно фиксировать нарушения и сообщать о них соответствующим органам.

"Я считаю, это нужные и необходимые меры и это, безусловно, новый стиль работы избирательной комиссии. Я считаю, что эту практику нужно внедрять более масштабно. Это направление абсолютно правильное и меры полезны, они увеличивают прозрачность", — сказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.

В свою очередь руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин заявил, что наряду с технологиями чистоту голосования во многом гарантировал ряд законов, которые были приняты в преддверии выборов.

"Законы, которые были приняты начиная с августа, исключают проведение всяких "каруселей" и так далее. Законы, которые позволяют нарушителей сажать в тюрьму по уголовным статьям, — я думаю, что это в совокупности тоже даст определенные гарантии, что выборы не будут фальсифицированы. Потому что основная проблема, которая возникает всегда и у позиции, и у оппозиции, заключается в том, что воруют голоса", — отметил Колядин.

Комментируя ход предвыборной кампании, представитель Общественной палаты РФ сообщил, что каких-либо серьезных нарушений зафиксировано не было.

"В наших региональных общественных палатах работают наши рабочие группы по контролю за выборами во всех регионах, где проходят выборы как минимум губернаторов. Мы постоянно поддерживаем с ними связь и ведем мониторинг. На данный момент каких-либо серьезных нарушений мы не обнаружили, за исключением, конечно, нарушений со стороны различных кандидатов, которых довольно-таки много, но это происходит на всех выборах", — рассказал Максим Григорьев.

Многие эксперты сходятся во мнении, что нынешний осенний выборный марафон является проверкой и репетицией перед президентскими выборами 2018 года.

"Выборы президента должны быть абсолютно легитимными и легальными, то есть люди должны понимать, что все прошло честно, что президент избран честно. Тогда это позволяет президенту принимать весь комплекс решений от имени всего народа. Поэтому та самая честность, которая закладывается в сегодняшние выборы, она, конечно же, является определенной тренировкой перед выборами президентскими", — отметил Андрей Колядин.

Официально предварительные итоги единого дня голосования Центризбирком подведет в 10 утра понедельника.