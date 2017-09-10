На выборах в Бурятии лидирует врио главы региона Цыденов

Единый день голосования в России (85)

УЛАН-УДЭ, 10 сен - РИА Новости. Представитель "Единой России", врио главы Бурятии Алексей Цыденов по результатам обработки 75,8% протоколов лидирует на выборах главы региона, сообщил РИА Новости председатель республиканского избиркома Дмитрий Ивайловский со ссылкой на данные ГАС "Выборы".

"По данным системы, обработано 75,80% протоколов. Цыденов набирает 87,15%. За ним идет Батодалай Багдаев от "Коммунистов России" - 5,26%, у Сергея Дороша (ЛДПР) - 4,55%", - сказал глава избиркома.

В воскресенье в Бурятии выбирали главу региона, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне. По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 710 тысяч 770 избирателей, голосование прошло на 839 избирательных участках.