На выборах в Томской области лидирует врио главы региона Жвачкин

Единый день голосования в России (85)

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Томской области представитель "Единой России" Сергей Жвачкин набирает на выборах главы региона 58,85% голосов после обработки 64,52% бюллетеней, свидетельствуют данные, отображающиеся на электронном табло в ЦИК России, по состоянию на 20.45 мск.

Алексей Диденко (ЛДПР) набирает 20,52% голосов, Наталья Барышникова (КПРФ) - 11,57%, Александр Ростовцев ("Справедливая Россия") - 6,84%.

Явка на выборах губернатора Томской области по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 22,56%, при этом в областном центре Томске явка составила 16,37%.