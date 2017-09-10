"Под лупой и микроскопом": как в России прошел единый день голосования

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

Андрей Веселов, РИА Новости

Десятого сентября, в воскресенье, в России прошел единый день голосования. Масштабы впечатляют: всего состоялось 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. В 16 регионах прошли выборы губернаторов, еще в шести выбирали депутатов региональных парламентов. По данным ассоциации "Гражданский контроль", явка избирателей в целом соответствовала явке на прошлых региональных выборах. "В некоторых регионах — например Сахалин, Бурятия, Томск, Свердловская область — явка на уровне прежних лет. Хорошо, что регионы сейчас не гонятся за высокой явкой, не нагоняют и не приписывают", — рассказал РИА Новости сопредседатель ассоциации, член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

В свою очередь, в МВД отметили, что на выборах не было зафиксировано "существенных нарушений".

Д'Артаньян впечатлен российской техникой

Одной из главных новаций единого дня выборов стала отмена открепительных удостоверений. Голосовали не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения. В работе избирательных комиссий при подсчете голосов планируется применять так называемый QR-код: итоги голосования "упаковывают" в специальный штрих-код и отправляют его в систему ГАС "Выборы". Во-первых, это исключает ошибки, а во-вторых, значительно уменьшает время на подведение итогов голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что для наблюдателей на выборах были созданы "беспрецедентные условия", чтобы выборы проходили "под лупой и микроскопом". "Мы вас вооружаем данными многомерными: по вертикали, по горизонтали, по диагонали", — заключила Памфилова. Глава ЦИК обещала "жестко отменять" выборы на тех участках, где будут выявлены нарушения, и призвала избирателей и наблюдателей "не лениться", а приходить голосовать и контролировать ход выборов.

"Стараемся проводить максимально честные выборы"

Кроме российских наблюдателей, за выборами следили иностранцы. Так, в Крым прибыли французские парламентарии Тьерри Мариани и Николя Дюик, а, например, в составе международной делегации экспертов на выборах губернатора в Ярославле оказался герцог Амери д'Артаньян — потомок прототипа из романов Александра Дюма. Француз признался, что "впечатлен технической стороной" российских выборов. Во время тестирования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) д'Артаньян хотел "смошенничать" — опустить несколько листов бумаги вместо одного. Но КОИБ сделать этого не позволил.

Буквально накануне выборов мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку главу управы района Ново-Переделкино и его заместителя. "За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы. Документы в понедельник передадим в прокуратуру", — написал Собянин в микроблоге Twitter. Также мэр заявил, что в Ново-Переделкино будут заменены все председатели участковых избирательных комиссий (УИКов).

Поводом для такого решения стала видеозапись в интернете, на которой замглавы управы Ново-Переделкино Светлана Антонова с представителями УИКов обсуждает как учитывать явку и просит не начинать подсчет бюллетеней без звонка из управы. При этом она передает собеседникам некие конверты с "авансом".

В ЦИК поддержали решение Собянина. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что руководители новопеределкинских УИКов "должны быть освобождены от своих должностей". Впрочем, до конца ситуация пока не ясна. Сама Антонова называет запись монтажом. В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) также не исключили, что это мог быть монтаж. "Я считаю, что это спланированная провокация, если бы законопослушный человек это увидел, первым делом он пошел бы в полицию", — заявил глава МГИК Валентин Горбунов во время пресс-конференции в день голосования.

В случившемся предстоит разобраться правоохранительным органам.

В Саратове фальсификатора "поймали за руку"

Случай в Ново-Переделкино самый громкий и скандальный. В целом же выборы прошли спокойно. Отдельные сигналы о незаконной агитации поступали из регионов Дальнего Востока и в Сибири, рассказали в "Гражданском контроле". А ЦИК Мордовии рекомендовал признать недействительными выборы на одном из избирательных участков, где были выявлены незаверенные членами избирательной комиссии бюллетени. По таким бюллетеням проголосовали 290 человек.

Среди инцидентов — драка на избирательном участке в Саратове, где член УИК от КПРФ с правом совещательного голоса напал на председателя комиссии. Также в Саратове члены областной избирательной комиссии совместно с наблюдателями пресекли попытку "вброса".

"Молодой человек попытался сделать вброс в одну из урн, находящихся на избирательном участке. Его поймали за руку, выхватили у него пачку бюллетеней, он скрылся с места происшествия. Бюллетени оказались ксерокопиями подлинных бюллетеней. Голосование не прерывалось, работа избирательного участка продолжается в штатном режиме", — говорится в сообщении областной комиссии.

Еще одна драка произошла в Москве, в районе Драгомилово, где кандидат в муниципальные депутаты от партии "Яблоко" покусал членов комиссии, а после был выдворен с территории участка. Дебоширом занимается полиция.

Тотализатор в Якутии, лотерея в Карелии, чай в Томске

В Якутии против газеты "Якутск вечерний" возбудили административное дело за организацию конкурса-тотализатора с призом в 30 тысяч рублей. Участникам предлагалось угадать, сколько человек проголосуют за каждого из четырех кандидатов в мэры Якутска. В прокуратуре посчитали это нарушением: между выборами и результатом "конкурса" была прямая связь, что запрещено законом.

В Карелии одновременно с голосованием прошел опрос общественного мнения жителей Петрозаводска на тему: "Поддерживаете ли вы инициативу о принятии республиканского закона о статусе столицы?". Среди участников опроса планировался розыгрыш автомобиля. ЦИК республики не обнаружила связи между розыгрышем и выборами главы Карелии. В отличие от Якутии, в опросе и розыгрыше речь не шла о выборах, совпадала только дата. Опрос был частной инициативой депутата Петрозаводского совета депутатов Павла Петрова.

Ложная тревога пришла из Томской области, где журналиста одного из местных изданий якобы не пустили на избирательный участок. Как выяснилось, репортера возмутило требование предъявить перед входом на участок аккредитационное удостоверение, поэтому он в соцсетях разместил сообщение о "недопуске". А после спокойно прошел внутрь и, по словам главы комиссии, "мирно сидел на участке с наблюдателями и пил чай".

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>

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