Эксперты: явка 10 сентября соответствует показателям в предыдущие годы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Явка в единый день голосования 10 сентября соответствует средней явке на аналогичных выборах в предыдущие годы. Как уточнил в беседе с РИА Новости президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев, в России традиционно сложились регионы с высокой, средней и низкой явкой, и итоги выборов 2017 года подтвердили эту тенденцию.
То, что явка в регионах сравнима с показателями предыдущих аналогичных выборов, а некоторых областях и выше, подтвердил РИА Новости член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.
Кроме того, явка выше обычной наблюдалась в Екатеринбурге и Перми. Эксперты связывают это с тем, что в этих регионах давно не проводилось крупных выборов.
"В Екатеринбурге и в Перми давно не было губернаторских выборов, возможно, явка в этих регионах связана именно с этим. Значит людям было интересно, значит была проведена интересная кампания", — сказал Дмитрий Гусев.
В свою очередь Игорь Борисов уточнил, что на явку может влиять множество различных факторов, в том числе и погода.
"На явку может повлиять многое, начиная от программ, которые предложили кандидаты и которые смогли заинтересовать, и заканчивая погодой в каждом конкретном регионе, кого-то погода вытащила к ящикам для голосования, а кого-то наоборот, заставила задержаться дома", - пояснил Игорь Борисов.
В России в единый день голосования 10 сентября выборы проходили в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избирали региональные парламенты.