Эксперты: явка 10 сентября соответствует показателям в предыдущие годы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Явка в единый день голосования 10 сентября соответствует средней явке на аналогичных выборах в предыдущие годы. Как уточнил в беседе с РИА Новости президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев, в России традиционно сложились регионы с высокой, средней и низкой явкой, и итоги выборов 2017 года подтвердили эту тенденцию.

"Явка на этих выборах соответствует средним показателям в этих регионах. Если в Бурятии или в Кемеровской области обычно высокая явка, то и в этот раз она высокая. Если в Свердловской области она средняя, то и в этот раз она средняя, в Москве традиционно низкая явка, и в этот раз она тоже низкая. Поэтому особых неожиданностей нет", — заявил Гусев.

То, что явка в регионах сравнима с показателями предыдущих аналогичных выборов, а некоторых областях и выше, подтвердил РИА Новости член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

"Явка вполне на ожидаемом уровне, и в некоторых регионах она даже превзошла прогнозы. Причем мы делали прогнозы не на основании социологических замеров, а путем прямого опроса избирателей, а именно исходя из параметров, которые влияют на явку. Выше прогнозируемой оказалась явка в Бурятии и Свердловской области. С этой точки зрения мы считаем, что ничего особенного не произошло", — сказал Борисов.

Кроме того, явка выше обычной наблюдалась в Екатеринбурге и Перми. Эксперты связывают это с тем, что в этих регионах давно не проводилось крупных выборов.

"В Екатеринбурге и в Перми давно не было губернаторских выборов, возможно, явка в этих регионах связана именно с этим. Значит людям было интересно, значит была проведена интересная кампания", — сказал Дмитрий Гусев.

В свою очередь Игорь Борисов уточнил, что на явку может влиять множество различных факторов, в том числе и погода.

"На явку может повлиять многое, начиная от программ, которые предложили кандидаты и которые смогли заинтересовать, и заканчивая погодой в каждом конкретном регионе, кого-то погода вытащила к ящикам для голосования, а кого-то наоборот, заставила задержаться дома", ­- пояснил Игорь Борисов.

В России в единый день голосования 10 сентября выборы проходили в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избирали региональные парламенты.