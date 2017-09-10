На "горячую линию" ЦИК поступило свыше 530 обращений по выборам в Москве

Единый день голосования в России (85)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На "горячую линию" ЦИК России поступило 532 обращения по выборам в Москве, это в разы больше, чем по другим регионам, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она отметила, что, например, обращений по выборам в Бурятии было 12, в Карелии - 9, в Крыму - 1, в Алтайском крае - 33, в Краснодарском крае - 56.

"Иркутская область - 10, Калининградская область - 14, Кировская - 4, Курганская область - 0, Ленинградская область - 20, Московская область - 120... Москва - 532", - сообщила Памфилова в ходе работы информцентра ЦИК в воскресенье.

Она уточнила, что в процентном отношении самое большое количество обращений на "горячую линию" связано именно с выборами в Москве – 40%.

"Это не жалобы, а обращения. Надо анализировать, может быть, большинство обращений как раз связано в большей степени не с конкретными нарушениями, а просят проинформировать, разъяснить. Эта информация - это просто цифры, но они требуют анализа", - добавила глава ЦИК.