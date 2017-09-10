На "горячую линию" ЦИК поступило свыше 530 обращений по выборам в Москве

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На "горячую линию" ЦИК России поступило 532 обращения по выборам в Москве, это в разы больше, чем по другим регионам, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Она отметила, что, например, обращений по выборам в Бурятии было 12, в Карелии - 9, в Крыму - 1, в Алтайском крае - 33, в Краснодарском крае - 56.
"Иркутская область - 10, Калининградская область - 14, Кировская - 4, Курганская область - 0, Ленинградская область - 20, Московская область - 120... Москва - 532", - сообщила Памфилова в ходе работы информцентра ЦИК в воскресенье.
Она уточнила, что в процентном отношении самое большое количество обращений на "горячую линию" связано именно с выборами в Москве – 40%.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
"Это не жалобы, а обращения. Надо анализировать, может быть, большинство обращений как раз связано в большей степени не с конкретными нарушениями, а просят проинформировать, разъяснить. Эта информация - это просто цифры, но они требуют анализа", - добавила глава ЦИК.