Голосование в Крыму прошло без происшествий, жалоб не поступало

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости, Виктор Лященко. Единый день голосования в Республике Крым прошел без происшествий, сообщил глава региональной избирательной комиссии Михаил Малышев.

В республике прошли довыборы в крымский парламент. Речь идет о Войковском одномандатном избирательном округе №9 (Керчь) и Ленинском одномандатном избирательном округе №12. На двух участках зарегистрировано более 113 тысяч избирателей. На два мандата претендуют 11 человек.

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"Все избирательные участки завершили работу по дополнительным выборам. Выборы прошли спокойно, нарушения общественного порядка не зафиксировано ни на одном участке", - сказал Малышев журналистам.

По его словам, в избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы. В регионах приступили к подсчету голосов.