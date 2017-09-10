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Политика

В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за выборов

Сюжет:
Единый день голосования в России (85)
20:5710.09.2017
(обновлено: 21:02 10.09.2017)
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкКурсанты Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе. 10 сентября 2017Курсанты Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Протест Киева из-за выборов губернатора в Севастополе связан с необходимостью выразить хоть какую-то реакцию. Такое мнение высказал РИА Новости глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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"Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот и они говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так", — заявил он.

Малышев подчеркнул, что на последних выборах в Госдуму у Крыма появились свои представители в нижней палате парламента, которые работают, и результаты их работы видны.

"Для нас самое главное, что эти выборы признает вся страна, а то, что они заявляют, это состояние души", — отметил чиновник.

Собака лает, выборы идут

После открытия избирательных участков Малышев обратил внимание, что голосование в Республике Крым проходит в спокойной обстановке.

"Все избирательные участки открылись. Обстановка спокойная. Идет голосование", — сказал он журналистам.

По словам председателя избиркома, обеспечение общественного порядка и безопасности в регионе организовано на должном уровне.

"Расходящиеся дороги"

Аналогичное мнение высказала председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, которая считает, что украинским политикам просто нужно о чем-то говорить в связи с выборами.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Но они должны точно осознавать, и я думаю, что они это осознают, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав этого государства", — сказала Алтабаева.

Председатель заксобрания назвала Севастополь одним из патриотических центров России, который определен его прошлым и настоящим.

"Поэтому у Севастополя с Украиной дороги даже не параллельные, а расходящиеся", — отметила Алтабаева.

Она также не исключила, что в будущем украинские государственные деятели иначе взглянут на "естественные процессы, происходящие в политике и обществе, начиная с 2014 года".

"Поэтому комментарии и реальная действительность, как говорят в Одессе, это две большие разницы", — заключила Алтабаева.

Украинский протест

Ранее днем стало известно, что министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с голосованием в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Марьяна Беца в своем микроблоге.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму ", — написала Беца в Twitter.

Она также назвала выборы "грубым нарушением международного права и законов Украины" со стороны Москвы.

Выборы в Крыму

Дополнительные выборы депутатов госсовета проходят 10 сентября в Войковском одномандатном избирательном округе №9 (Керчь), а также Ленинском одномандатном избирательном округе №12. В день голосования на этих округах открылись 88 участков, где смогут проголосовать более 113 тысяч избирателей. За два мандата депутатов крымского парламента борются 11 человек.

Кроме того, в республике проходят дополнительные выборы депутатов в ряде муниципалитетов.

Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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На должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах претендуют пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от партии "Патриоты России", Роман Кияшко от КПРФ, Илья Журавлев от ЛДПР, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), а также врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением "Единой России".

Жалоб нет

В Севастополе, где впервые выбирают главу региона, жалоб в избирательную комиссию города не поступало, рассказали в городском избиркоме.

Член ЦИК России Александр Клюкин сообщил, что задолго до выборов аналитики прогнозировали в Севастополе конфликтные ситуации и скандалы, однако неправомерных действий на участках зафиксировано не было.

"Жалоб, обращений, говорящих о том, что на избирательных участках зафиксированы какие-то нарушения или неправомерные действия со стороны как членов участковых избирательных комиссий, так и наблюдателей, в городскую избирательную комиссию не поступало", — заявил он во время прямого включения в информационном центре ЦИК России.

По состоянию на 15.00 явка на выборах губернатора Севастополя составила порядка 25%, рассказал Клюкин.

В Законодательном собрании Севастополя, в свою очередь, сравнили выборы с праздником.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время предвыборной встречи с избирателями в Мюнстере. 22 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Это важное событие для города-героя Севастополя, для всех людей, которые проживают на территории нашего города. Ощущение очень сильные. Для города настоящий праздник", — отметил Севастополя зампредседателя городского заксобрания Александр Кулагин.

Голосование в дальнем плавании

В голосовании на выборах губернатора Севастополя приняли участие также около 600 моряков Черноморского флота России. Военные проголосовали непосредственно на фрегате "Адмирал Эссен" и гидрографическом судне "Экватор", которые в настоящий момент находятся в дальнем плавании.

"Два избирательных участка созданы на кораблях, которые выполняют задачи в дальней морской зоне, то есть находятся в дальнем плавании", — сообщил заместитель командующего Черноморского флота Юрий Ореховский. Он добавил, что с судами постоянно поддерживается связь.

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