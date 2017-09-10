Памфилова считает некорректным сравнивать явку с прошлогодней кампанией

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сравнивать явку на нынешних выборах в единый день голосования с показателями прошлогодней кампании, когда проходили парламентские выборы, некорректно, заявила в воскресенье глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Сейчас некоторые эксперты, политики оппозиционные допускают некорректное абсолютно сравнение явки на нынешних выборах с уровнем явки на прошедших парламентских выборах. Это некорректно", - заявила глава ЦИК.
Она отметила, что специально запросила данные, чтобы сравнить уровень явки с предыдущими аналогичными выборами, которые были в 2012 году.Так, уточнила Памфилова, в нынешнем году в сравнении с губернаторскими выборами того года явка оказалась ниже, например, в Бурятии, Карелии, Белгородской, Калининградской, Новгородской областях, немного ниже в Марий Эл, Кировской области. Чуть выше явка в этом году в Мордовии, по Удмуртии разница оказалась небольшой.
"Здесь корректны сравнения. И это может свидетельствовать о многом - и насколько объективно, адекватно явка отражается, есть ли искусственное занижение. Очевидно, что здесь нет никакого искусственного занижения, потому что резко изменился, увеличился процесс и наблюдения, и прозрачности выборов, не было тогда видеонаблюдения как сейчас. Реальная явка, которая реально отражает, будем надеяться", - отметила Памфилова.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Замглавы ЦИК России Николай Булаев уточнил, что в этом году явка на довыборах в Госдуму по состоянию на 18.00 составила: по Кингисеппскому округу - 18,94%, по Брянскому - 28,97%.
"По главам регионов: Карелия - 23,5%, Новгород - 24,8%, Калининград - 26,3%, Киров - 27,2%, Ярославль - 28,7%, Севастополь - 30,5%, Рязань - практически 32%, Марий Эл - 37%, Пермь - 39%, Белгород - 47,5% и Мордовия - 71%", - сообщил замглавы ЦИК.
Явка на выборах депутатов заксобрания в Краснодарском крае на то же время составила 33,5%, в Северной Осетии - 41%, в Пензенской обрасти - 41,4%. Что касается явки на выборах муниципальных органов власти, в Твери активность избирателей составила 16%, во Пскове - 19%, Кирове - 20%, Курске - 22%, Ярославле - почти 26%, в Черкесске - почти 43%.