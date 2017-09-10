Избирательные участки закрылись в девяти регионах

Единый день голосования в России (85)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в 20.00 мск в девяти регионах России, где в воскресенье проходят выборы глав исполнительной власти.

Участки в Кировской, Ярославской, Новгородской, Рязанской, Белгородской областях, Мордовии, Марий Эл и городе федерального значения Севастополе работали с 8.00 до 20.00 по местному времени, которое совпадает с московским.

В Пермском крае, где разница с Москвой составляет два часа, участки работали с 08.00 до 22.00 по местному времени (с 06.00 до 20.00 мск).

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах федерации выбирают глав исполнительной власти, в шести - региональные парламенты.