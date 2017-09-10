Избирательные участки закрылись в девяти регионах

20:2010.09.2017
(обновлено: 20:23 10.09.2017)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в 20.00 мск в девяти регионах России, где в воскресенье проходят выборы глав исполнительной власти.
Участки в Кировской, Ярославской, Новгородской, Рязанской, Белгородской областях, Мордовии, Марий Эл и городе федерального значения Севастополе работали с 8.00 до 20.00 по местному времени, которое совпадает с московским.
В Пермском крае, где разница с Москвой составляет два часа, участки работали с 08.00 до 22.00 по местному времени (с 06.00 до 20.00 мск).
Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах федерации выбирают глав исполнительной власти, в шести - региональные парламенты.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.