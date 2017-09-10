Жалобы, полученные во время выборов в Подмосковье, не повлияют на итоги

Единый день голосования в России (85)

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ни одна из жалоб, полученных в ходе выборов в Московской области, не повлияет на итоги голосования, сказала журналистам глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

В единый день голосования на территории Подмосковья проходит 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, в том числе дополнительные выборы в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу.

"Четырнадцать жалоб, по-прежнему ни одна из жалоб не влияет на течение избирательного процесса, на итоги голосования. Мы направляем их в территориальные избирательные комиссии", - сказала Коновалова.

Как отметили в Мособлизбиркоме, на "горячую линию" комиссии поступило 48 обращений, все они носят информационный и разъяснительный характер.