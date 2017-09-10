Жалобы, полученные во время выборов в Подмосковье, не повлияют на итоги

20:1410.09.2017
(обновлено: 20:26 10.09.2017)
9201
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ни одна из жалоб, полученных в ходе выборов в Московской области, не повлияет на итоги голосования, сказала журналистам глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
В единый день голосования на территории Подмосковья проходит 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, в том числе дополнительные выборы в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу.
"Четырнадцать жалоб, по-прежнему ни одна из жалоб не влияет на течение избирательного процесса, на итоги голосования. Мы направляем их в территориальные избирательные комиссии", - сказала Коновалова.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Как отметили в Мособлизбиркоме, на "горячую линию" комиссии поступило 48 обращений, все они носят информационный и разъяснительный характер.