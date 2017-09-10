Явка на выборах в Подмосковье в 18.00 превысила 17%

Единый день голосования в России (75)

Женщина в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Женщина в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Московской области превысила 17%, сообщила журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести будут избраны региональные парламенты.

"Средняя явка на 18.00 по Подмосковью составила 17,45%, в количественном показателе это 253 тысячи 673 избирателя", - сказала Коновалова, отметив, что в лидерах по-прежнему Щелковский район, где явка на выборах в поселении Огудневское составила 45,86%

Она также отметила, что по состоянию на 19.00 поступило 17 жалоб, из них семь повторных и десять новых. Четыре обращения касаются незаконной агитации, по одному о недостаточном информировании, о ненадлежащей работе комиссии, о статусе члена комиссии, о правах наблюдателей и СМИ, две жалобы касались нарушений при досрочном голосовании.