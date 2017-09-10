В Мордовии идет проверка по нарушениям на двух избирательных участках

Единый день голосования в России (75)

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Владимир Волков в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Владимир Волков в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. После нарушения на одном из участков в Мордовии отстранена от должности председатель участкового избиркома, региональная избирательная комиссия рассматривает также вопрос о правомочности действий ещё одной участковой комиссии, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Республика Мордовия - на участке 527 в городе Саранске Зайцевой, которая является секретарём регионального отделения партии КПРФ, выдали бюллетень, заполненный за кандидата от "Единой России". Оперативно на место выехали секретарь ЦИК республики Мордовия, сотрудники полиции проводят проверку на месте по данному факту. Председатель участковой комиссии 527 Богачева освобождена от должности председателя, дальше проверка продолжается", - сказала Памфилова журналистам в информцентре ЦИК в воскресенье.

Кроме того, по участку 552 в Мордовии утром поступило обращение от члена республиканского ЦИК с правом совещательного голоса о возможных нарушениях.

"По прибытии на участок заместителем председателя ЦИК Мордовии обнаружено, что в нарушение требований федерального законодательства ни на одном из находящихся в помещении для голосования избирательных бюллетеней не проставлены подписи двух членов УИК, а также отсутствует печать УИК", - добавила она.

В связи с этим работа участка была приостановлена для устранения этого факта, до этого успели проголосовать 290 избирателей, отметила Памфилова. Примерно через 20 минут работа была восстановлена.

"По информации ЦИК республики Мордовия рассматривается вопрос о правомочности действий участковой комиссии", - добавила глава Центризбиркома.