Международные наблюдатели не обнаружили нарушений на выборах главы Удмуртии

ИЖЕВСК, 10 сен - РИА Новости, Рамиля Салихова. По мнению международных наблюдателей в Удмуртии, выборы главы региона и депутатов в местный парламент прошли без нарушений и профессионально.

В Удмуртии в воскресенье проходят досрочные выборы главы региона и депутатов в Госсовет республики. По последним данным ЦИК, явка избирателей составила 37,81%. В 20.00 по местному времени (19.00 мск) все избирательные участки в регионе завершили работу, началась обработка данных.

"Мы, международные наблюдатели, побывали на 18 участках, проехали по Удмуртии больше 400 километров. Все, что видели, соответствует стандартам демократии, которые мы знаем в западных странах, очень четко и хорошо и никаких нарушений не было, все профессионально", - сказал журналистам депутат национального совета Словакии Марек Крайчи.

По словам его помощника Януша Нидзвецки, в регионе высокая техническая оснащённость.

"Работа комиссий очень профессиональна, лучше, чем во многих западных странах. Например, здесь используют специальные коды при подсчете голосов, и этот процесс будет быстрее и будет меньше ошибок", - сказал журналистам Нидзвецки.

Международные наблюдатели отметили, что перед всей комиссией наблюдателей стояла задача посмотреть, как идут выборы во всех регионах страны. "Когда мы ехали в Удмуртию, мы не верили, что здесь все будет происходить спокойно, чётко и профессионально", - добавил Нидзвецки.