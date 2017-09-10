В Москве к 18.00 проголосовали 12% избирателей

Единый день голосования в России (74)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на муниципальных выборах в Москве составила 12% по состоянию на 18.00 мск, заявил председатель Московского городского избиркома Валентин Горбунов.

Как сообщалось ранее, к 15:00 около 8,5% избирателей пришли на избирательные участки в Москве, чтобы проголосовать на муниципальных выборах.

"Общая явка на 18.00 составила 12,01%", - сказал Горбунов.

По прогнозам главы комиссии, явка в городе к окончанию выборов – 20.00 мск - достигнет около 15%.

В Москве в воскресенье походят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.