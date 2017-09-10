В Саратовской области и Удмуртии закрылись избирательные участки

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

САРАТОВ/ИЖЕВСК, 10 сен – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирательные участки в Саратовской области и Удмуртии закрылись в воскресенье в 20.00 по местному времени (19.00 мск), жители регионов отдали свои голоса за глав регионов и депутатов местных парламентов.

Саратовская область

В Саратовской области работал 1891 избирательный участок. Явка на выборах губернатора области и депутатов областной думы, по данным на 18.00 местного времени, составила 46,03%. На предыдущих выборах в Саратовскую областную думу в 2012 году к этому времени проголосовали 36,54% избирателей.

По данным областного избиркома, к 18.00 поступило пять жалоб, все они проверяются. Кроме того, избирком региона проводит проверку по сообщению о драке в участковой избирательной комиссии №87 в Заводском районе Саратова. Также избирком области сообщил, что на одном из участков в городе Энгельс пресечена попытка вброса пачки бюллетеней, это в избиркоме расценили как провокацию.

На выборах губернатора Саратовской области зарегистрированы в качестве кандидатов врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета реготделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России".

Удмуртия

В областную думу на пять лет избираются 45 депутатов, из них 22 одномандатника и 23 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". По одномандатным округам для участия в выборах в облдуму зарегистрированы 116 кандидатов, из них ЕР представила 21 кандидата, КПРФ, ЛДПР и "СР" — по 22, "Коммунисты России" - 14, Родная партия и "Патриоты России" - по одному кандидату, еще 13 человек - самовыдвиженцы.

В Удмуртии работали 1206 избирательных участков. Председатель удмуртского Центризбиркома Виктор Кушко сообщил журналистам, что явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики к 18.00 составила 30,51%.

По данным республиканского избиркома, нарушений в ходе выборов к 18.00 зафиксировано не было.

Досрочные выборы главы республики были назначены после того, как экс-руководителя Александра Соловьева заподозрили в получении взяток на 140 миллионов рублей и он был отправлен в отставку.

На пост главы Удмуртии претендуют врио главы республики Александр Бречалов от "Единой России", главный редактор муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" Андрей Иванов от "Коммунистической партии социальной справедливости", глава совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Фарид Юнуов, помощник депутата Александра Ющенко Владимир Бодров от КПРФ и главный инженер научно-производственной фирмы Тимур Ягафаров от ЛДПР.

В Госсовет республики будут избраны 30 одномандатников и 30 депутатов по партийным спискам.