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Политика

В Саратовской области и Удмуртии закрылись избирательные участки

Сюжет:
Единый день голосования в России (74)
19:1210.09.2017
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САРАТОВ/ИЖЕВСК, 10 сен – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирательные участки в Саратовской области и Удмуртии закрылись в воскресенье в 20.00 по местному времени (19.00 мск), жители регионов отдали свои голоса за глав регионов и депутатов местных парламентов.

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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На выборах в Саратовской области пресекли попытку вброса бюллетеней

Саратовская область

В Саратовской области работал 1891 избирательный участок. Явка на выборах губернатора области и депутатов областной думы, по данным на 18.00 местного времени, составила 46,03%. На предыдущих выборах в Саратовскую областную думу в 2012 году к этому времени проголосовали 36,54% избирателей.

По данным областного избиркома, к 18.00 поступило пять жалоб, все они проверяются. Кроме того, избирком региона проводит проверку по сообщению о драке в участковой избирательной комиссии №87 в Заводском районе Саратова. Также избирком области сообщил, что на одном из участков в городе Энгельс пресечена попытка вброса пачки бюллетеней, это в избиркоме расценили как провокацию.

На выборах губернатора Саратовской области зарегистрированы в качестве кандидатов врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета реготделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России".

Комплекс обработки избирательных бюллетеней на избирательном участке в единый день голосования. 10 сентябяря 2017
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратовский избирком проверяет данные о драке на избирательном участке
В областную думу на пять лет избираются 45 депутатов, из них 22 одномандатника и 23 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". По одномандатным округам для участия в выборах в облдуму зарегистрированы 116 кандидатов, из них ЕР представила 21 кандидата, КПРФ, ЛДПР и "СР" — по 22, "Коммунисты России" - 14, Родная партия и "Патриоты России" - по одному кандидату, еще 13 человек - самовыдвиженцы.

Удмуртия

В Удмуртии работали 1206 избирательных участков. Председатель удмуртского Центризбиркома Виктор Кушко сообщил журналистам, что явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики к 18.00 составила 30,51%.

По данным республиканского избиркома, нарушений в ходе выборов к 18.00 зафиксировано не было.

Досрочные выборы главы республики были назначены после того, как экс-руководителя Александра Соловьева заподозрили в получении взяток на 140 миллионов рублей и он был отправлен в отставку.

Александр Бречалов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Врио главы Удмуртии не пошел голосовать из-за отсутствия местной прописки
На пост главы Удмуртии претендуют врио главы республики Александр Бречалов от "Единой России", главный редактор муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" Андрей Иванов от "Коммунистической партии социальной справедливости", глава совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Фарид Юнуов, помощник депутата Александра Ющенко Владимир Бодров от КПРФ и главный инженер научно-производственной фирмы Тимур Ягафаров от ЛДПР.

В Госсовет республики будут избраны 30 одномандатников и 30 депутатов по партийным спискам.

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