В Саратовской области и Удмуртии закрылись избирательные участки

САРАТОВ/ИЖЕВСК, 10 сен – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирательные участки в Саратовской области и Удмуртии закрылись в воскресенье в 20.00 по местному времени (19.00 мск), жители регионов отдали свои голоса за глав регионов и депутатов местных парламентов.
Саратовская область
В Саратовской области работал 1891 избирательный участок. Явка на выборах губернатора области и депутатов областной думы, по данным на 18.00 местного времени, составила 46,03%. На предыдущих выборах в Саратовскую областную думу в 2012 году к этому времени проголосовали 36,54% избирателей.
По данным областного избиркома, к 18.00 поступило пять жалоб, все они проверяются. Кроме того, избирком региона проводит проверку по сообщению о драке в участковой избирательной комиссии №87 в Заводском районе Саратова. Также избирком области сообщил, что на одном из участков в городе Энгельс пресечена попытка вброса пачки бюллетеней, это в избиркоме расценили как провокацию.
На выборах губернатора Саратовской области зарегистрированы в качестве кандидатов врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета реготделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России".
Удмуртия
В Удмуртии работали 1206 избирательных участков. Председатель удмуртского Центризбиркома Виктор Кушко сообщил журналистам, что явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики к 18.00 составила 30,51%.
По данным республиканского избиркома, нарушений в ходе выборов к 18.00 зафиксировано не было.
Досрочные выборы главы республики были назначены после того, как экс-руководителя Александра Соловьева заподозрили в получении взяток на 140 миллионов рублей и он был отправлен в отставку.
В Госсовет республики будут избраны 30 одномандатников и 30 депутатов по партийным спискам.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>