Эксперты назвали причины низкой явки на выборах губернатора Томской области

Члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Члены избирательной комиссии в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Эксперты-общественники и члены политических партий связали низкую явку на выборах губернатора Томской области с холодной погодой, "плохой" выборной датой и отсутствием интереса к кандидатам.

Явка на выборах губернатора Томской области по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск) составила 22,56%, при этом в областном центре Томске явка составила 16,37%. Эксперты считают, что итоговая явка не превысит 28%. Итоговая явка на последних губернаторских выборах в Томской области в 2003 году составила более 40%.

Причины низкой явки

"Выборы нам показались интересными. Кампания достаточно стерильная как по содержанию, так и по агитационной работе. Явка не супер, рассчитываем на то, что последние данные будут радовать. Мы считаем, что этому способствовал наш ураган "Ирма" - дождь и холодный ветер заставил сотни людей сидеть дома", - сказал журналистам руководитель рабочей группы по общественному контролю за избирательным процессом на территории Томской области Чингис Цыренжапов. По его мнению, не пришла в первую очередь молодежь.

В свою очередь член Общественной палаты РФ, политтехнолог Екатерина Курбангалеева считает, что явка в Томской области невысокая традиционно. "Почему это происходит, надо смотреть. Видимо, Томск в чем-то приближается к Санкт-Петербургу и Москве. Видимо, уровень образования определяет уровень критичности. Мой прогноз по явке - 26-28%", - сказала она.

Секретарь реготделения "Единой России" в Томской области, депутат областной думы Александр Куприянец также считает, что итоговая явка будет в пределах 25%-27% и невысокая явка традиционна для региона. "Явка и на выборах мэра в 2015 году была невысокая, кампания в 2016 году тоже была в 33%", - сказал он.

Представитель "Справедливой России", депутат Законодательной думы Томской области Галина Немцева считает, что явка очень низкая, и в этом виновны как сами кандидаты, так и их выборные штабы. "Кампании должны быть яркими", - считает она.

Первый секретарь Томского обкома КПРФ, депутат облдумы Алексей Федоров считает причину низкой явки в законодательных ограничениях.

"Явка низкая. Первое - это то, что население разуверилось в выборах и не пошло", - считает он.

"Законы связывают нас по рукам и ногам… Недовольство властью огромное, но у людей понимание, что на результат повлиять они не смогут. Эмоционально люди не реагируют на кандидатов", - полагает депутат.

Результаты без сомнений

Эксперты и представители партий сошлись во мнении, что грубых нарушений не было и результаты оспаривать никто не будет. Жаловаться, по их мнению, в целом, было не на что.

"Нарушений не зафиксировано, по крайней мере, официальных заявлений не было. Конкурент у врио губернатора (Сергея Жвачкина) достаточно серьезный. Только еще в четырех регионах против действующих врио - депутаты Госдумы. Интересным было то, что висят щиты всех представителей – вы не представляете, как в других регионах это "зачищают". Жаловаться я не вижу на что", - сказала член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

Представитель "Единой России" заявил, что у партии серьезных претензий к оппонентам нет. "Я надеюсь, что результат для нас будет положительным. На встречах с избирателями я не видел какой-то отрицательной реакции на нашего кандидата. Однако такая реакция в целом на власть в некоторых случаях была", - признал он.

Представитель "Справедливой России" согласилась, что грубых нарушений не было, были лишь мелкие, такие как отсутствие в кабинках образца бюллетеня. Она обратила внимание на то, что многие участки отчитались в том, что подсчитали голоса уже через семь минут после закрытия участков. "Не говорю, что это влияет на результат, но это настораживает", - сказала Немцева.

Представитель КПРФ также признал, что серьезных нарушений практически не было. "Такого как раньше, когда просто переписывались протоколы – такого нет. Нарушения в основном касаются выборов в сельской местности, где за все отвечают местные "князьки" - в некоторых районах отмечался подвоз избирателей", - сказал Федоров.