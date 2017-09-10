В Мосгоризбирком не поступали жалобы по ходу и организации выборов

Единый день голосования в России (63)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жалобы по ходу и организации голосования на муниципальных выборах не поступали в Мосгоризбирком, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в воскресенье.

"Ни одной жалобы по ходу и организации голосования нет", - сказал Горбунов в ходе видеотрансляции в ЦИК.

Он уточнил, что все потенциально конфликтные ситуации решались на месте в избирательных участках, а жалоб, которые бы потребовали вмешательства Мосгоризбиркома, не было.

В Москве в воскресенье проходят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>