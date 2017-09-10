Выборы губернатора Севастополя: моряки ЧФ проголосовали в дальнем плавании

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Моряки Черноморского флота России, находящиеся на боевой службе вне мест постоянного базирования, приняли участие в голосовании на выборах губернатора Севастополя. Избирательные комиссии работали на двух кораблях.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести – будут избраны региональные парламенты.

Выбор в дальнем плавании

Около 600 моряков Черноморского флота России приняли участие в голосовании на выборах губернатора Севастополя на фрегате "Адмирал Эссен" и гидрографическом судне "Экватор", находящихся в дальнем плавании, что происходит впервые, сообщил журналистам глава городской избирательной комиссии Александр Петухов.

"Два избирательных участка созданы на кораблях, которые выполняют задачи в дальней морской зоне, то есть находятся в дальнем плавании. В соответствии с законом созданы избиркомы. Голосование проходит организованно. Связь поддерживается постоянно. Проголосовали уже все", – сказал журналистам заместитель командующего Черноморского флота Юрий Ореховский.

"Явка на выборах губернатора на 12 часов дня составила 15,06%, или 47 тысяч 452 человека, обладающих правом голоса", – сказал Петухов.

К 12.00 в голосовании приняли участие три четверти военнослужащих Черноморского флота и членов их семей. В военный электорат ЧФ входят как военнослужащие, так и члены их семей, зарегистрированные по месту прохождения воинской службы. Такая практика введена в 2014 году и связана с тем, что не все военные еще обеспечены служебным или имеют собственное жилье, отметил Ореховский.

По уточненным данным, всего в списки избирателей в Севастополе внесено 311 143 человека. Для организации волеизъявления в Севастополе организовано 180 постоянных участков, а также два - в лечебных учреждениях и два - на кораблях ЧФ. На избирательных участках находятся 695 наблюдателей, ход голосования освещают 42 представителя СМИ.

Выборы губернатора Севастополя путем прямого волеизъявления горожан проходят 10 сентября в единый день голосования впервые. До этого губернатор утверждался депутатами заксобрания из трех кандидатур, предложенных президентом России. До вхождения Крыма в состав России глава администрации города назначался напрямую президентом Украины. Исключением стали лишь выборы мэра города в 1993 году.

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Смерть на участке

В воскресенье в Бурятии проходят выборы главы региона, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне. Во время голосования на участке в Иволгинском районе случилось несчастье – скончался 65-летний член избирательной комиссии.

"У нас ЧП - на одном из избирательных участков в Иволгинском районе скончался член избирательной комиссии. Внезапно стало плохо, 65 лет. Пока это вся информация", - сообщил журналистам глава избиркома республики Дмитрий Ивайловский. Явка в Бурятии на 18.00 (13.00 мск) составила 35,05% (250 102 избирателей).

Средняя явка на выборах губернатора в Свердловской области, по данным местного избиркома на 15.00 по местному времени (13.00 мск), составила 26,68%.

Явка на выборах губернатора Томской области, по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск), составила 22,56%, в Томске - 16,37%. Председатель избирательной комиссии региона Эльман Юсубов отметил, что ни одной письменной жалобы в избиркомы всех уровней никто не направил, а большая часть информации, размещенной на так называемых "картах нарушений" на различных сайтах, носит субъективный характер.

В кабинку с детьми

В Краснодарском крае, где выбирают депутатов законодательного собрания шестого созыва, явка избирателей на 12.00 по мск составила 13,89%. Самыми активными стали избиратели Водного округа (Абинский район, частично Красноармейский район) - 22,91%, Новороссийского (частично город Новороссийск) - 20,07% и Азовского (Славянский район, частично Красноармейский район) - 19,87%.

В единый день голосования 10 сентября проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах – Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область). Явка избирателей на дополнительных выборах в Госдуму по Брянскому округу достигла к полудню 10,31%, по Кингисеппскому округу - 6,39%, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Явка на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, по данным на 15.00 по местному времени (14.00 мск), составила 32,98%, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного избиркома.

На досрочных губернаторских выборах в Удмуртии к 15.00 по местному времени (14.00 мск) явка избирателей составила 23,9%", сообщил журналистам председатель удмуртской ЦИК Виктор Кушко. По его словам, самая низкая явка зарегистрирована в Ижевске (17,31%) и прилегающем к столице региона Завьяловском районе (20,79), а самая высокая явка в Каракулинском районе республики (39,66%).

В ЦИК Удмуртии поступило одно обращение от журналиста, что его не впустили в избирательный участок в Воткинске. "Выяснилось, что ему предложили зарегистрироваться, но он отвернулся и ушёл. Из того же участка поступили жалобы на то, что в избирательные кабинки одновременно входили по двое человек. В этих ситуациях разобрались, оказалось, люди входили в кабинки со своими несовершеннолетними детьми", - пояснил Кушко.

В Рязанской области на выборах губернатора, по данным на 15.00 мск, проголосовали 24,73% процента от общего числа включенных в списки голосования избирателей (923 567 человек).

В Белгородской области в воскресенье проходят выборы главы региона, довыборы в областную думу, а также выборы депутатов Губкинского и Старооскольского городских округов. Явка здесь на 15.00 мск составила 37,12%, следует из данных ГАС "Выборы". Лидирует Красненский район, где к этому часу проголосовали 67,84% избирателей. Самая низкая явка в Старооскольском городском округе, где на участки пришла лишь пятая часть избирателей.

В единый день голосования в Карелии проходят досрочные выборы главы республики, а также выборы глав городских и сельских поселений 27 муниципальных образований в 9 муниципальных районах, депутатов представительных органов местного самоуправления ряда городских и сельских поселений. По данным ЦИК Карелии, на 15.00 мск в республике проголосовали 16,99% (90470 человек) от общего числа избирателей. Лидерами по явке являются: Калевальский (23,96%), Пряжинский (21,53%), Олонецкий (21,33%) районы.

Как сообщил председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, "поступили две жалобы на незаконную агитацию в социальных сетях". "По каждой жалобе сведения направлены в правоохранительные органы и в Роскомнадзор для фиксации указанных действий и привлечения виновных лиц к ответственности", - рассказал он. По его словам, также поступила жалоба на то, что на одном из участков не прошиты списки избирателей, это нарушение было устранено.

В ходе губернаторских выборов в Новгородской области явка на 15.00 мск составила 19,10%.

О едином дне голосования в России читайте в справке РИА Новости >>

Без открепительных

Замглавы ЦИК России Николай Булаев отметил более высокую активность избирателей, решивших воспользоваться новым механизмом голосования вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.

"Явка среди тех, кто писал заявления, в два с лишним раза выше, чем явка среди обычных избирателей. Это, на мой взгляд, говорит о том, что человек, написавший заявление – переместивший себя с одного участка на другой – активнее пользуется своим правом для голосования, он пришел в первые часы", – отметил Булаев в ходе работы информационного центра ЦИК.

Замглавы ЦИК на примере Краснодарского края отметил, что на начало дня явка избирателей, голосующих на другом участке по месту фактического нахождения, составила около 12-13% при общей явке порядка 5%. Он уточнил, что в ЦИК будут отслеживать эту статистику. "На самом деле, мы так и рассчитывали: человек, написавший заявление, делает это осознанно, он собирается прийти на избирательный участок", – добавил Булаев.

Замглавы ЦИК отметил, что еще выше активность избирателей, оформивших в последние дни перед выборами заявления со специальной маркой: на примере того же Краснодарского края из 145 человек, кому были выданы такие спецзаявления, уже проголосовали 90 человек.