Москалькова заявила о заниженной явке на выборах в Москве

Избиратель кидает бюллетень в урну в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Избиратель кидает бюллетень в урну в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о неудобных кабинках и заниженной явке избирателей на муниципальных выборах в Москве.

Ранее сообщалось, что к 15:00 около 8,5% избирателей пришли на избирательные участки в Москве, чтобы проголосовать на муниципальных выборах.

Проголосовала на своем избирательном участке 1262 в Сокольническом районе. Еле нашла его. В доме, где я проживаю, и во многих других домах Москвы информация о месте расположения избирательных участков отсутствует. Таким образом, совершенно необоснованно занижена явка избирателей. И еще на избирательном участке 1262 ужасно неудобные кабинки для голования. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Сен 10 2017 в 6:06 PDT

В Москве в воскресенье походят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>