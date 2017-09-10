Москалькова заявила о заниженной явке на выборах в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о неудобных кабинках и заниженной явке избирателей на муниципальных выборах в Москве.
Ранее сообщалось, что к 15:00 около 8,5% избирателей пришли на избирательные участки в Москве, чтобы проголосовать на муниципальных выборах.
Проголосовала на своем избирательном участке 1262 в Сокольническом районе. Еле нашла его. В доме, где я проживаю, и во многих других домах Москвы информация о месте расположения избирательных участков отсутствует. Таким образом, совершенно необоснованно занижена явка избирателей. И еще на избирательном участке 1262 ужасно неудобные кабинки для голования.
В Москве в воскресенье походят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.
За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>