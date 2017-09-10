В Томской области закрылись избирательные участки

НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (16.00 мск) в Томской области, где в воскресенье прошли первые за последние 14 лет прямые выборы губернатора региона.

В регионе закрылись все 777 постоянных и один временный избирательный участок (в СИЗО города Колпашево). Общее количество избирателей в регионе – свыше 770,6 тысячи человек. Явка на 18.00 - 22,56% голосов.

"Мы добились уникального явления - никакого понуждения избирателей к участию в голосовании не было. Абсолютно свободное голосование. Это качественное и главное достояние нашей избирательной кампании. В отличие от прежних лет ни один избиратель в письменной или иной форме не заявил, что его принуждают проголосовать", - прокомментировал журналистам низкую явку председатель избирательной комиссии региона Эльман Юсубов.

За пост губернатора боролись четыре зарегистрированных облизбиркомом кандидата. Это врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (от "Единой России"), руководитель фракции в Законодательной думе Томской области, депутат Наталья Барышникова (от КПРФ), заведующий отделением врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев (от "Справедливой России"), глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (от ЛДПР).

Для того чтобы быть избранным один из кандидатов должен получить более 50% голосов избирателей. Порог явки избирателей не предусмотрен. На последних проводившихся в регионе губернаторских выборах в сентябре 2003 года итоговая явка избирателей составила 41,31% (чуть более 307 тысяч человек). Тогда на выборах победил Виктор Кресс, руководивший регионом с 1991 года.

В это же время в единый день голосования избирательные участки закрылись еще в семи сибирских регионах России: республиках Алтай, Хакасия, Тува, Красноярском и Алтайском краях, а также Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. В 17.00 мск избирательные участки закроются в Омской области.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>

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