Путин заявил, что изучал биографии кандидатов перед выборами в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что изучал биографии кандидатов, перед тем как проголосовать на муниципальных выборах в Москве.
При этом Путин признался, что знает кандидатов, за которых голосовал, но за ходом избирательной кампании следил "не очень". "А знаю откуда? Изучал биографии предварительно, перед тем, как прийти сюда. Выбор был осознанный", — сообщил президент.
Путин также отметил, что явка на участке невысокая, но представителей СМИ много, что "тоже неплохо, интерес прессы к муниципальным выборам тоже важен", а жители "придут еще, еще не вечер".
Ко времени появления президента на избирательном участке там проголосовали чуть более 100 человек.