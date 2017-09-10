Путин заявил, что изучал биографии кандидатов перед выборами в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что изучал биографии кандидатов, перед тем как проголосовать на муниципальных выборах в Москве.

В воскресенье Путин проголосовал на участке номер 2151, как и в прошлом году — во время выборов депутатов Госдумы 7-го созыва. Общаясь с журналистами после голосования, он отказался сказать, за кого отдал свой голос, "это же секретная информация".

При этом Путин признался, что знает кандидатов, за которых голосовал, но за ходом избирательной кампании следил "не очень". "А знаю откуда? Изучал биографии предварительно, перед тем, как прийти сюда. Выбор был осознанный", — сообщил президент.

Путин также отметил, что явка на участке невысокая, но представителей СМИ много, что "тоже неплохо, интерес прессы к муниципальным выборам тоже важен", а жители "придут еще, еще не вечер".

Ко времени появления президента на избирательном участке там проголосовали чуть более 100 человек.

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