Миронов считает необходимым перенос даты единого дня голосования в России

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что выборы проходят на фоне низкой явки во всех российских регионах, что доказывает необходимость переноса даты единого дня голосования, сообщает пресс-служба партии.

"Практика единого дня голосования оправдала себя, но вот его дата никуда не годится. Явка, скорее всего, будет низкой. Людей мало и в Москве, и в других регионах. Солнечный день, люди копают картошку, какие выборы? Мы предлагали: давайте проводить голосование хотя бы в третье воскресенье октября или в марте. В любом случае дату единого дня голосования нужно переносить", — цитирует Миронова пресс-служба.

Кроме того, лидер эсеров обратил внимание на то, что в Алтайском крае отмечается масштабное досрочное голосование, в Москве фиксируются случаи, "когда избиратели на дому голосуют "по рекомендациям" соцработников за кандидатов от "Единой России", также, по его словам, возможны массовые фальсификации в Краснодарском крае.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

О едином дне голосования в России читайте в справке РИА Новости >>