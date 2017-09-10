Медведев и его супруга проголосовали на муниципальных выборах в Москве

Дмитрий Медведев в единый день голосования на избирательном участке № 2760 в Москве. 10 сентября 2017

Дмитрий Медведев в единый день голосования на избирательном участке № 2760 в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана в воскресенье около 14 часов проголосовали на избирательном участке в московском районе Раменки в средней школе номер 1448 на улице Довженко.

Поздоровавшись с присутствующими, Дмитрий и Светлана Медведевы оставили свои подписи в журнале регистрации избирателей. Взяв бюллетень, глава правительства зашел в кабинку, сделал отметки и направился к урне для голосования. Вслед за ним проголосовала его супруга.

Во время голосования премьер-министра доступ избирателей на участок не прекращался и не ограничивался. К моменту появления Медведева в зале было немного избирателей и несколько наблюдателей.

В Москве 10 сентября проходят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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