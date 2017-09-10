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Политика

Новый глава Адыгеи: от работы в казначействе до руководства республикой

Сюжет:
Единый день голосования в России (33)
13:1010.09.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМурат Кумпилов. Архивное фотоМурат Кумпилов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи утвердили врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова на пост руководителя республики.

В связи с отменой прямых выборов в регионе, 10 сентября депутаты избрали нового главу республики из числа трех кандидатов, которых определил президент России. Конкуренцию Кумпилову составили председатель комитета Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и генеральный директор Открытого акционерного общества "ЗАРЕМ" Шамсудин Пшизов.

Всю жизнь в республике

"Говорить вам ничего не нужно про республику, сами все хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития… Человек вы опытный", – сказал в январе текущего года президент Владимир Путин Мурату Кумпилову, которого бывший президент Адыгеи Аслан Тхакушинов представил как своего сменщика.

Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Биография Мурата Кумпилова
Сам Кумпилов в ходе встречи рассказал главе государства, что он провел всю жизнь в республике: "После института – казначейство, после этого уже в налоговой службе, после – кабинет министров: вице-премьер, премьер; сейчас – председатель парламента".

Кумпилов родом из Адыгеи, женат, воспитывает четверых детей. Школу окончил в республике. За высшим образованием отправился в Ростов-на-Дону, где в институте народного хозяйства получил специальность "Экономика предприятий и предпринимательская деятельность". В течение года проработал инженером по снабжению и сбыту в хозяйственной ассоциации "Промагрос", затем вернулся в родную республику.

Стремительная карьера политика

С 1994 года он начинает работать в Красногвардейском отделении федерального казначейства в должности главного ревизора-контролера. А уже с 1999 года стал руководить инспекцией министерства РФ по налогам и сборам по Красногвардейскому району.

Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп
© Fotolia / Arestov Andrew
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С 2008 года у Кумпилова начинает стремительно развиваться политическая карьера – в апреле он был назначен и.о. заместителя премьер-министра Адыгеи, 12 мая того же года – и.о. премьер-министра Республики, а в конце того же месяца – премьер-министром. В сентябре 2016 года Кумпилов избирается депутатом Государственного Совета-Хасэ Адыгеи шестого созыва, а в октябре становится председателем госсовета.

В январе текущего года 44-летний Кумпилов в связи с истечением срока полномочий Аслана Тхакушинова указом президента назначается врио главы республики. На январской встрече с президентом Кумпилов поблагодарил главу государства за оказанное доверие и пообещал приложить все силы к выполнению его поручений. "Приоритет, конечно, социально-экономическое развитие, качество жизни населения. Команда сформирована – коллеги, с которыми мы отработали уже восемь-девять лет. Людей знаем, проблемы знаем, сконцентрируемся, будем работать", – пообещал он.

Задачи на ближайшее время

В самое ближайшее время новому главе Адыгеи предстоит разобраться с обращениями граждан, поступившими на "прямую линию" с президентом России, с жалобами на аварийное состояние школ и продажу койко-мест в больницах. По словам Владимира Путина, "людей беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры".

Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. 30 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин поручил главе Адыгеи разобраться с проблемами региона
"Подготовка и содержание государственных образовательных учреждений – это обязанность только органов власти. Никаких поборов с родителей быть не должно. В муниципалитетах обязаны знать, что происходит в каждом учреждении, каково фактическое состояние здания и всех его помещений, как обстоят дела с оснащением школ и детских садов и что требуется для устранения возникших проблем", — таким образом Кумпилов отреагировал на обращения граждан.

Он уверен, что такую работу необходимо вести постоянно, а не только для отчетов. Кроме того, в ближайшее время будет проведена проверка информации о платных койко-местах в стационарах. Кумпилов пообещал жестко пресекать подобную "предприимчивость" врачей в лечебных учреждениях и в случае выявления фактов злоупотребления должностными полномочиями принимать кадровые решения, а информацию — передавать в правоохранительные органы.

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