На "горячую линию" ЦИК РФ поступило семь сообщений о нарушении дня тишины

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Перед единым днем голосования 10 сентября на "горячую линию" Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, когда запрещена любая агитация, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"По вчерашнему дню на "горячую линию" у нас поступило 473 сообщения, при этом сообщений о нарушении дня тишины всего семь из этого объема", — сказала Гришина.

Она отметила, что в целом в ходе нынешней избирательной кампании было не так много обращений, касающихся агитации.

В пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что за время избирательной кампании в Подмосковье поступило более двухсот обращений. "Сегодня поступило семь сообщений. В основном они имели разъяснительный и информационный характер: избиратели уточняли адрес своего избирательного участка и уточняли, есть ли выборы в их округе… Всего поступило 205 обращений, включая и сегодняшний (день) тоже", — отметили в пресс-службе.

В областной избирательной комиссии приняли 7305 заявлений на выездное голосование, по состоянию на 10.00 утра воскресенья вне избирательных участков проголосовали 260 человек.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

В единый день голосования на территории Подмосковья проходит 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления.

О едином дне голосования в России читайте в справке РИА Новости >>