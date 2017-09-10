В ЦИК рассказали о работе горячей линии по вопросам выборов-2018

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Уже более 40 человек обратились на "горячую линию" ЦИК России с вопросами о выдвижении кандидатов и досрочном голосовании на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
"По выборам президента 42 человека: как выдвинуться в президенты, как досрочно проголосовать на выборах президента, уже спрашивают люди. То есть люди этой тематикой уже сейчас интересуются, мы это предполагали. И, надеюсь, что после окончания данной избирательной кампании широкая информационная деятельность ЦИК даст ответы на все вопросы", — сообщила Гришина.