В Москве все избирательные участки открылись для муниципальных выборов

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Все избирательные участки в российской столице начали работу, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

"Количество избирательных участков Москвы — 3298, все они открыты, все приступили к работе. Выборы у нас проходят в 125 муниципальных образованиях, 325 избирательных округов", — сказал он.

На начало голосования, по словам Горбунова, в избирательные бюллетени были включены 7516 кандидатов.

"Зарегистрировано было больше, но часть сами сняли свои кандидатуры, часть кандидатов отозвали партии, часть были сняты комиссией муниципальных образований из-за того, что они скрыли судимость", — пояснил он.