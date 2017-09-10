В избиркоме рассказали, как проходят выборы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Голосование в Республике Крым проходит в спокойной обстановке, все избирательные участки работают в штатном режиме, сообщил глава республиканской избирательной комиссии Михаил Малышев.
По его словам, обеспечение общественного порядка и безопасности организовано на должном уровне.
Дополнительные выборы депутатов госсовета состоятся 10 сентября в Войковском одномандатном избирательном округе №9 (Керчь) и Ленинском одномандатном избирательном округе №12. Всего в день голосования на этих округах откроется 88 участков, где смогут проголосовать более 113 тысяч избирателей. На два мандата депутатов крымского парламента претендует 11 человек.
Кроме того, в республике проходят дополнительные выборы депутатов в ряде муниципалитетов.