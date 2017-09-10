В Саратовской области и Удмуртии открылись избирательные участки

САРАТОВ/ИЖЕВСК, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки в Саратовской области и Удмуртии открылись в воскресенье в 8.00 по местному времени (7.00 мск), жители регионов выбирают депутатов в местный парламент и глав регионов.

На выборах губернатора Саратовской области зарегистрированы в качестве кандидатов врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета реготделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России".

В областную думу на пять лет избираются 45 депутатов, из них 22 одномандатника и 23 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". По одномандатным округам для участия в выборах в облдуму зарегистрированы 116 кандидатов, из них ЕР представила 21 кандидата, КПРФ, ЛДПР и "СР" — по 22, "Коммунисты России" — 14, Родная партия и "Патриоты России" — по одному кандидату, и еще 13 самовыдвиженцев.

Как сообщили РИА Новости в областном избиркоме, в Саратовской области откроется 1891 избирательный участок. Численность избирателей в регионе, по данным на 1 июля 2017 года, составляла около 1,95 миллиона человек.

В Удмуртии проходят досрочные выборы главы региона, после того как экс-руководителя Александра Соловьева заподозрили в получении взяток на 140 миллионов рублей и он был отправлен в отставку.

За должность руководителя республики будут бороться пять кандидатов. Это временно исполняющий обязанности главы республики Александр Бречалов, выдвинутый партией "Единая Россия", Андрей Иванов — главный редактор муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" от политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливости", Фарид Юнуов – глава совета регионального отделения партии "Справедливая Россия", от КПРФ выдвинут помощник депутата Александра Ющенко Владимир Бодров и о ЛДПР Тимур Ягафаров — главный инженер научно-производственной фирмы.

Кроме того, в Удмуртии в единый день голосования изберут депутатов в Госсовет республики, в состав местного парламента войдут 30 одномандатников и 30 депутатов по партийным спискам.