В Бурятии к 10 утра проголосовали почти 7% избирателей

УЛАН-УДЭ, 10 сен — РИА Новости. Явка на 10 утра на выборах в Бурятии составила почти 7%, что на 1% меньше показателей прошлогодних выборов, сообщил РИА Новости в воскресенье председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

"Явка на 10 утра (05.00 мск) составила 6,98%, или 49414 избирателей. В 2016 году на выборах в Госдуму явка была 8%", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье проходят выборы главы Бурятии, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне. В феврале 2017 года Вячеслав Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Исполнять обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Цыденова. На должность губернатора претендуют три кандидата: Сергей Дорош от ЛДПР, Цыденов от "Единой России" и Батодалай Багдаев от "Коммунистов России".

По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 705 тысяч 763 избирателя, голосование пройдет на 839 избирательных участках.

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