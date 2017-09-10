В Свердловской области и Пермском крае открылись избирательные участки

ПЕРМЬ, 10 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в 8.00 по местному времени (6.00 мск) в Свердловской области и Пермском крае.

Свердловская область



Жители Свердловской области в воскресенье выберут губернатора региона. На губернаторских выборах в России 10 сентября именно в Свердловской области зарегистрировано самое большое число кандидатов. Здесь на пост главы региона претендуют Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Алексей Парфенов от КПРФ, Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Константин Киселев от партии "Зеленые" и Евгений Куйвашев от "Единой России". Еще несколько человек, в том числе глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, представитель Российского общенародного союза Иван Волков и осужденная, но затем оправданная по делу о репосте видеоролика Евгения Чудновец, в качестве кандидатов не были зарегистрированы и в выборах участвовать не будут.

Последние губернаторские выборы в регионе проходили в 1999 году, на них победу одержал Эдуард Россель. Врио главы региона Евгений Куйвашев в мае 2012 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. В конце мая за наделение его губернаторскими полномочиями проголосовало большинство депутатов Свердловского заксобрания.

Помимо выборов губернатора, в регионе также пройдут выборы в органы местного самоуправления муниципалитетов. В частности, жители города Нижний Тагил будут выбирать мэра. На пост градоначальника претендуют пять кандидатов: действующий мэр Сергей Носов; директор НТИ УрФУ, кандидат от КПРФ Владислав Потанин; коммерческий директор ООО "Актив", кандидат от ЛДПР Ильдар Раинбаков; руководитель движения "Тагил без ям", кандидат от партии "Патриоты России" Никита Чапурин и предприниматель Евгений Рохлин из "Партии Роста".

Пермский край



В Пермском крае, который в 2005 году был образован путем слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, выборы пройдут впервые. Предыдущие губернаторы края назначались. В Пермской области последние выборы главы региона проходили в 2000 году.

До февраля этого года край возглавлял экс-министр регионального развития РФ Виктор Басаргин, который после отставки с поста главы региона возглавил Ространснадзор. Временно исполняющим обязанности губернатора вместо Басаргина был назначен Максим Решетников. С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в последние годы возглавлял департамент экономической политики Москвы.

На должность первого избранного населением губернатора Пермского края претендуют Владимир Аликин от "Справедливой России", Олег Постников от ЛДПР, Максим Решетников от "Единой России", Андрей Степанов от "Патриотов России" и Ирина Филатова от КПРФ.

В Пермском крае также пройдут выборы в органы местного самоуправления.

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