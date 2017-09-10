В Томской области открылись избирательные участки на выборах губернатора

НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в 8.00 местного времени (4.00 мск) в Томской области, где в воскресенье пройдут первые за последние 14 лет прямые выборы губернатора региона.

В это же время в единый день голосования избирательные участки открылись еще в семи сибирских регионах России: республиках Алтай, Хакасия, Тува, Красноярском и Алтайском краях, а также Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. В 5.00 мск избирательные участки откроются в Омской области. В частности, жители Барнаула, Горно-Алтайска и Омска изберут новые составы городских парламентов.

Облизбирком Томской области официально зарегистрировал в качестве кандидатов на пост губернатора четырех человек. Это врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (от "Единой России"), руководитель фракции в Законодательной думе Томской области, депутат Наталья Барышникова (от КПРФ), заведующий отделением врач-травмотолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев (от "Справедливой России"), глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (от ЛДПР).

Как сообщалось ранее, избирком отказал в регистрации в качестве кандидата представителю партии "Коммунисты России" бизнесмену Олегу Федосееву, который вовремя не предоставил в комиссию необходимые документы, среди которых подписи муниципальных глав и депутатов.

Кроме выборов губернатора, жителям Томской области предстоят довыборы депутата Законодательной думы, выборы глав Асиновского, Верхнекетского и Каргасокского районов, а также другие муниципальные и местные выборы. Общее количество избирателей в регионе – 770 тысяч 642 человека.

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