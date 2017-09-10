В Бурятии открылись участки для голосования на выборах губернатора

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото

УЛАН-УДЭ, 10 сен — РИА Новости. Все избирательные участки республики Бурятия открылись в 8.00 (03.00 мск) для голосования на выборах губернатора региона, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.

По данным избиркома, в республике зарегистрировано 715 тысяч 758 избирателей, голосование пройдет на 839 избирательных участках.

"В 08.00 все участки для голосования открыты", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье пройдут выборы главы Бурятии, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне. В феврале 2017 года Вячеслав Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Исполнять обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Цыденова. На должность губернатора претендуют три кандидата: Сергей Дорош от ЛДПР, Цыденов от "Единой России" и Батодалай Багдаев от "Коммунистов России".

По данным МВД Бурятии, в охране общественного порядка в период проведения выборов планируется задействовать свыше полутора тысяч сотрудников полиции.

О едином дне голосования в России читайте в справке РИА Новости >>