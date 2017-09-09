Собянин уволил главу управы Ново-Переделкино и его заместителя

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в единый день голосования. Архивное фото

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заменены все председатели участковых избирательных комиссий (УИК) в районе Ново-Переделкино.

На YouTube в ночь на 9 сентября был опубликован видеоролик: его создатели утверждают, что замглавы управы района Ново-Переделкино по работе с населением Светлана Антонова.

Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 сентября 2017 г.

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Также он добавил, что за грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уже уволил главу управы и замглавы управы. По его словам, "документы в понедельник передадим в прокуратуру". Управу района Ново-Переделкино с 2015 года возглавляет Юрий Носенко, у него три заместителя.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты.